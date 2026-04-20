WrestleMania 42: tutti i risultati e commento sui match

Per il secondo anno consecutivo, la “Città del Peccato“ Las Vegas è diventata l’epicentro del mondo del wrestling, ospitando WrestleMania 42. Host delle due serate, niente meno che John Cena. Iniziamo con il sabato:

Six Man Tag Team Match: LA Knight e Usos (Jimmy e Jey Uso) hanno sconfitto iShowSpeed e The Vision (Austin Theory e Logan Paul).

hanno sconfitto Unsanctioned Match: Jacob Fatu ha sconfitto Drew McIntyre.

ha sconfitto WWE Women’s Tag Team Championships Match: Paige e Brie Bella hanno sconfitto Irresistible Forces (Lash Legend e Nia Jax) (c), Charlotte Flair e Alexa Bliss e Bayley e Lyra Valkyria.

hanno sconfitto e Women’s Intercontinental Championship Match: Becky Lynch ha sconfitto AJ Lee (c).

ha sconfitto Singles Match: Gunther ha sconfitto Seth “Freakin” Rollins.

ha sconfitto Women’s World Championship Match: Liv Morgan ha sconfitto Stephanie Vaquer (c).

ha sconfitto Undisputed WWE Championship Match: Cody Rhodes (c) ha sconfitto Randy Orton

La costruzione di praticamente tutti i match della serata ha lasciato abbastanza a desiderare, a partire dal match tag team a sei uomini senza nulla in palio. Si salva Speed che ha colpito Logan Paul sul tavolo a fine match facendolo passare dalla parte dei “buoni”, per il resto niente di speciale. Fatu contro McIntyre poteva sicuramente osare molto di più come match, abbiamo uno scontro divertente da guardare ma si ha la sensazione di occasione sprecata anche perché questo match era un “unsanctioned” non uno street fight quindi avrebbe dovuto avere quel momento inaspettato o di follia tra i due. Come spesso capita, per colpa di internet la grande sorpresa del match per il titolo di coppia femminile è stata rovinata appena 24 ore prima: Paige è tornata in WWE. Nikki Bella essendo ancora infortunata non poteva salire sul ring quindi Paige l’ha sostituita e una volta partita la sua canzone d’entrata il pubblico, giustamente, è risorto. È stato un incontro divertente da guardare, diciamo creato appositamente per questo ritorno e per preparare potenziali faide per il futuro. Bello anche il confronto tra Charlotte Flair e Paige da sole sul ring, chissà se nei prossimi mesi le vedremo già scontrarsi in un match singolo. Becky Lynch contro AJ Lee tra i match che le coinvolgono questo è il migliore sicuramente, nonostante le molte mosse sin dall’inizio, il match è stato lento per un po’, caratterizzato da qualche attacco goffo qua e là e mancanza di slancio, con più elementi per creare intrigo e tensione tra Lynch e l’arbitro Jessika Carr piuttosto che tra Lynch e Lee. In effetti, le interazioni tra Lynch e l’arbitro sono state l’unica ragione per cui i tifosi si sono appassionati all’azione. Gunther contro Seth Rollins è probabilmente il match più bello della serata, l’azione migliorava sempre di più man mano che andava avanti con finisher, colpi rigidi, sleeper hold e altro ancora, con i fan che si appassionavano sempre di più all’azione man mano che la cosa andava avanti. Le cose si sono intensificate ancora di più quando Rollins ha eseguito un Pedigree e un Curb Stomp sul tavolo degli annunciatori, ma è stato interrotto dal ritorno a sorpresa di Bron Breakker, che ha colpito Rollins a bordo ring mentre l’arbitro controllava Gunther. Rollins restò vulnerabile, svenendo infine alla Sleeper Hold di Gunther. Quello che doveva essere il main event femminile ovvero Stephanie Vaquer contro Liv Morgan per il titolo, si è rivelato essere una bella occasione sprecata. Tutto ciò che hanno fatto queste due atlete sul ring è stato eseguito bene, però questa stipulazione ha sofferto di una mancanza di struttura e narrazione, oltre a un aspetto affrettato, con una durata del match imperdonabilmente breve. Dopo alcuni tentativi di finisher, il Judgment Day è arrivato per creare qualche interferenza, anche se Vaquer si è ripresa subito ed è riuscita a respingere Roxanne Perez e Raquel Rodriguez. Liv Morgan però è riuscita ad approfittarsi del momento e si è portata a casa la vittoria, festeggiando sul ring anche con Dom Mysterio. Main Event di questa prima serata di WrestleMania 42, Randy Orton contro Cody Rhodes per il titolo, match che riesce a risollevare la qualità generale dell’evento però non brilla e non trasmette sensazioni da “main event di WrestleMania”. La presenza di Pat McAfee è stata immediata, attaccando Cody Rhodes prima della campana, però se è stato colpito da una Cross Rhodes (più una gomitata che ha spaccato il tavolo dei commentatori grazie a Jelly Roll) ed è subito stato messo fuori gioco (per fortuna). Cody resta campione anche se il post-match è stato shoccante: Orton ha colpito Cody con un Punt Kick, lasciando intendere due cose: la loro guerra è appena iniziata e Cody resterà fuori gioco per un po’.

La seconda serata ha visto i seguenti match con annessi risultati:

Singles Match: Oba Femi ha sconfitto Brock Lesnar.

ha sconfitto Intercontinental Championship Ladder Match: Penta (c) ha sconfitto Rey Mysterio, Dragon Lee, Je’Von Evans, Rusev e JD McDonagh.

ha sconfitto United States Championship Match: Trick Williams ha sconfitto Sami Zayn (c).

ha sconfitto Street Fight: “Demon” Finn Balor ha sconfitto “Dirty” Dominik Mysterio.

ha sconfitto WWE Women’s Championship Match: Rhea Ripley ha sconfitto Jade Cargill (c).

ha sconfitto World Heavyweight Championship Match: Roman Reigns ha sconfitto CM Punk (c)

L’asticella si è alzata con la seconda serata di WrestleMania 42, a partire dall’ottimo match di apertura Oba Femi contro Brock Lesnar. Il match ha offerto un’atmosfera rovente con i fan fortemente favorevoli a Oba. In una performance da star sul ring, ha messo a segno un chokeslam e Fall From Grace per sconfiggere Lesnar con facilità, consolidando il suo nome sul palcoscenico WWE con una vittoria perfetta. Inaspettatamente Lesnar una volta terminato il match, si toglie i guanti e gli stivali e lascia il ring ringraziando il pubblico di Las Vegas e l’intero WWE Universe ritirandosi ufficialmente. Caotico, divertente e ad alto rischio questi sono gli aggettivi che riassumono il Ladder Match per il titolo intercontinentale. Un match che è anche difficile da descrivere, occorre assolutamente guardarlo per vedere la spettacolarità di tutti quanti. I fan sono stati coinvolti per tutto il tempo, ed è stato Penta a eseguire un Mexican Destroyer su Evans con il resto del gruppo eliminato, prima di salire la scala e mantenere il titolo. Trick Williams contro Sami Zayn rallenta leggermente questa serata che è comunque partita con il botto grazie a due ottimi match. Questo tra Zayn e Williams è stato un match frettoloso dove Zayn ha fatto l’aggressore per tutto il tempo ma nonostante questo Williams grazie all’aiuto di Lil Yachty che ha distratto l’avversario ha portato a casa la vittoria e per la prima volta è campione degli Stati Uniti. Dominik Mysterio contro “Demon” Finn Balor è stato molto divertente, i due ex alleati nel Judgment Day hanno combattuto con bastoni kendo, colpi di sedia aggressivi e tavoli, dando a questo incontro un senso di odio autentico. Finn Balor con questa sua personalità demoniaca era più folle e aggressivo rispetto al passato ed è riuscito a vincere con un Coup De Grace rompendo un tavolo addosso a Dominik. Le due potenze femminili della federazione si sono sfidate in un match per il titolo, Jade Cargill contro Rhea Ripley è stato “okay” come incontro. Durante la costruzione di questo match nelle settimane scorse, B-Fab e Michin si sono alleate con Cargill e anche per questo match hanno interferito cercando di aiutare la loro alleata. Chi sarà mai arrivata in soccorso alla Ripley? ovviamente Iyo Sky così ha potuto avere anche lei un breve momento di gloria a WrestleMania, Rhea ha poi ha ribaltato un tentativo di Jaded in una Riptide per vincere il WWE Women’s Championship. Il momento che tutti aspettavamo, CM Punk contro Roman Reigns per il World Heavyweight Championship. Match che rientrerà nei più belli di questo 2026 sicuramente, wrestling puro senza interferenze o “sorprese”. Entrambi sfruttavano giochi mentali, si provocavano a vicenda, eseguivano mosse importanti e riempivano ogni colpo di ostilità e forza. Il match più ben costruito di questo evento è stato anche il migliore sul ring: L’OTC, grazie a due Spear, riesce a tornare sul tetto del mondo vincendo l’incontro.